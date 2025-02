L'air polaire instable s'en va: quand le soleil va-t-il revenir durant les vacances de carnaval ?

Quelques averses pourront encore se produire vendredi, mais elles seront plus espacées et moins actives que la veille. En Haute-Ardenne, les précipitations pourront encore adopter un caractère hivernal avec une petite accumulation de neige supplémentaire ce matin dans les Hautes-Fagnes. Cet après-midi, les averses s'estomperont et les éclaircies auront tendance à s'élargir. Les maxima varieront entre 2 degrés dans les Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en Flandre, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Un temps plus sec ce week-end

Dans la soirée et la nuit prochaine, le temps redeviendra sec et le ciel se dégagera temporairement. Des nuages bas se formeront ensuite dans de nombreuses régions avec par endroits du brouillard parfois givrant. Des plaques de glace pourront également rendre les routes localement glissantes. La nuit sera assez froide avec des minima de -3 degrés dans les Hautes Fagnes, 0 degré dans le centre du pays et +2 degrés en bord de mer.