L'année 2024 vient de dépasser un nouveau record météo: du jamais vu depuis le début des relevés

Les données de l'Institut royal météorologique (IRM) indiquent qu'il y a eu 190 jours de pluie en 2024, correspondant à la normale. Il a donc plu beaucoup, mais pas plus souvent. Ces précipitations se sont concentrées à certains moments de l'année, notamment en janvier, février, ainsi qu'au cours de l'été où des quantités considérables de pluie ont été enregistrées. Plus de 20 mm de précipitations en 24h à ces moments-là, ce qui permet de parler de "fortes pluies". Cet été, on a atteint 40 mm en 24h. Des données que les experts mettent en lien avec le réchauffement climatique.

D'après le climatologue Pascal Mormal, "une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d'eau. Et quand celle-ci arrive à saturation, elle peut apporter des précipitations plus importantes", explique-t-il. "De plus en plus souvent, on a des périodes très pluvieuses qui sont durables et qui sont suivies de périodes sèches qui vont aussi s'inscrire dans la durée. C'est un marqueur du réchauffement climatique", explique l'expert.