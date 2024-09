Le mercure repart doucement à la hausse

Mardi après-midi, le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec des maxima de 17 à 21 degrés.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale présente sur certaines régions (essentiellement du sillon Sambre et Meuse à la région côtière), le temps deviendra ensoleillé et doux avec des maxima de 19 ou 20 degrés en Hautes-Fagnes à 21 ou 22 degrés en plaine. Il soufflera un vent de nord-est modéré à parfois assez fort (surtout à la Côte et sur les hauteurs), avec localement des rafales jusqu'à 45 ou 50 km/h.

Jeudi, le temps sera d'abord très ensoleillé. En seconde partie de journée, la nébulosité deviendra parfois plus variable sur la moitié est du pays avec des champs nuageux de moyenne altitude qui pourront laisser s'échapper une averse localisée. Les maxima atteindront 19 ou 20 degrés en Ardenne et 23 voire très localement 24 degrés en plaine.

La semaine se terminera sous un soleil généreux avec des maxima oscillant entre 19 et 23 degrés.