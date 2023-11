Le niveau d'eau de l'Yser en baisse

En raison des niveaux élevés de l'eau, des inondations continuent de se produire à l'embouchure des cours d'eau non navigables et la réserve du Blankaart est utilisée comme zone tampon naturelle, explique Waterinfo.

Grâce au temps plus sec mercredi et à des quantités de précipitations inférieures aux prévisions jeudi, les niveaux ont également pu se stabiliser ailleurs sur les cours d'eau non navigables. "Les niveaux sont actuellement stables ou en baisse dans la plupart des zones", explique Waterinfo, qui ne prévoit pas une aggravation de la situation dans la nuit.

Le temps devrait être sec au cours de la journée, ce qui pourrait stabiliser davantage les niveaux.

"Une nouvelle zone de précipitations se déplacera samedi à travers la Flandre, avec des précipitations pouvant atteindre jusqu'à 20 millimètres, ce qui entraînera une augmentation des niveaux et de nouvelles inondations ne peuvent être exclues", souligne Waterinfo.