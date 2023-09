Le thermomètre ne faiblit pas: un nouveau record a été battu ce samedi

La Belgique est officiellement en vague de chaleur depuis vendredi et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. Le thermomètre ne faiblit pas, que du contraire. La température a atteint les 30,3, puis les 31,6 degrés à Uccle ce samedi. C'est tout simplement un nouveau record pour un 9 septembre. Le dernier datait d'il y a plus d'un siècle, comme l'a précisé David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques heures plus tôt, il avait déjà annoncé le franchisseement du record.

Des orages en vue