Les nuages s'invitent dans la danse pour les prochains jours

Entre la grisaille matinale dissipée et les éclaircies de midi, les nuages reviendront se glisser dans l'après-midi. Plus épais sur l'ouest, ils laisseront échapper quelques gouttes, notamment sur la région côtière. Des éclaircies filtreront toutefois sur l'est, principalement du Condroz au Limbourg. Sur le centre, le temps restera généralement sec. Le mercure grimpera encore jusqu'à 15°C en Ardenne et 17°C en plaine. Le vent gagnera peu à peu en intensité, avec des bourrasques atteignant les 55 km/h. En soirée, le ciel se couvrira partout, tandis que la pluie ou la bruine arrosera la majeure partie du territoire, surtout en deuxième partie de nuit. Les minima seront assez statiques, entre 12°C et 16°C.

Lundi, la semaine s'ouvrira sous la grisaille et la pluie. Le nord-ouest et le centre seront les plus touchés, avec d'importants cumuls par endroits. Les régions situées au sud de l'Ardenne seront, elles, relativement épargnées. Le thermomètre marquera jusqu'à 15°C au littoral et même 20°C en Lorraine belge.