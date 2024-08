Les températures remontent avant un samedi orageux

Cet après-midi, il fera ensoleillé sur de nombreuses régions avec des maxima entre 19 ou 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 22 degrés à la mer et jusqu'à 24 ou 25 degrés ailleurs. Le vent sera modéré et à la mer assez fort, avec des rafales autour de 50 ou 55 km/h en Basse et Moyenne Belgique et jusqu'à 60 km/h au littoral.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le temps restera généralement sec. Les minima varieront entre 14 ou 15 degrés en Ardenne et 18 ou 19 degrés en Flandre. Le vent sera assez fort à la Côte et modéré ailleurs, avec des pointes de l'ordre de 50 km/h sur le relief et à la mer.