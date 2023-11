Météo: les premiers flocons sont attendus sur les hauteurs de la Belgique

Vendredi après-midi, des averses en provenance de la mer du Nord toucheront le pays. En Ardenne, ces précipitations pourront progressivement prendre un caractère hivernal au-dessus de 500 mètres d'altitude. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 degrés en bord de mer. Le vent pourra atteindre des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h dans les terres, et jusqu'à 80km/h à la Côte.

Le temps sera variable avec un risque d'averses et des maxima situés entre 2 à 8 degrés vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Au cours du week-end, des précipitations pourraient prendre un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps deviendra temporairement plus sec, avant le retour d'averses par le nord-ouest. Une accumulation de quelques centimètres de neige sera par ailleurs possible dans les hauteurs de l'Ardenne. Samedi, le temps restera très variable avec des averses en provenance de la Mer du Nord, entrecoupées de quelques éclaircies.

En Ardenne, le ciel sera généralement très nuageux avec des précipitations hivernales, d'abord au-dessus de 300 mètres, puis de 500 mètres d'altitude. Les maxima se situeront entre 1 et 2 degrés dans les Hautes-Fagnes et 9 degrés à la Côte.

Dimanche, le ciel sera gris avec des nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse et plutôt changeant sur le reste du territoire. Quelques averses résiduelles seront également possibles. Les maxima se situeront entre 2 degrés dans les Hautes-Fagnes et 8 degrés à la mer, sous un vent souvent modéré d'ouest à sud-ouest.