Météo: un début d'automne assez doux... avant le retour de la pluie

Les maxima varieront entre 20 degrés en haute Ardenne et 23 ou localement 24 degrés en Flandre. Ce soir et dans la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité sera généralement abondante.

Ce dimanche , le ciel sera assez nuageux. Quelques averses seront possibles sur le sud et l'ouest du pays. Le temps redeviendra ensuite généralement sec. En fin d'après-midi, le risque d'averses et d'orage augmentera à nouveau à partir de la France.

Lundi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec sur l'est du pays encore quelques averses éventuellement orageuses. Ces averses s'évacueront le matin vers les Pays-Bas et l'Allemagne, puis des éclaircies feront leur apparition. Le ciel deviendra finalement assez ensoleillé. Les maxima varieront entre 16 degrés en haute Ardenne et 20 degrés en Campine.

Mardi, la nébulosité sera abondante. Des pluies et averses traverseront notre pays d'ouest en est. Un coup de tonnerre n'est pas exclu l'après-midi. Les maxima varieront entre 14 et 19 degrés.

Mercredi, de nouvelles pluies et averses traverseront le pays d'ouest en est, avec des températures un peu plus fraiches: les maxima varieront entre 13 et 18 degrés.

Le reste de la semaine s'annonce aussi pluvieux avec des températures qui dépasseront difficilement les 15 degrés.