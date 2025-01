"Pas d'inondations critiques prévues": la Dendre toujours en alerte de crue mais son niveau baisse légèrement

Le niveau de la Dendre est en train de baisser légèrement à Ninove (Flandre orientale), ont annoncé les autorités communales dimanche matin. Les rues et chemins de halage fermés à la circulation samedi ont pu rouvrir. "Nous ne devons pas nous attendre à des inondations critiques selon les prévisions", explique le bourgmestre Guy D'haeseleer (Forza Ninove).

Même cas de figure pour la Senne et ses affluents, qui ont été rétrogradés en phase de préalerte pour au moins toute la journée.

La Sennette et le Canal Charleroi-Bruxelles ont, eux, quitté la phase d'alerte de crue pour repasser en préalerte. Les précipitations de la nuit (5-10 l/m2) ont en effet entravé la décrue et les débits demeurent par endroits supérieurs au seuil de préalerte, explique l'administration wallonne. Cette phase est donc maintenue jusqu'à ce que la situation soit à nouveau normalisée.

Côté wallon, les débits de la Dendre demeurent supérieurs aux seuils d'alerte, c'est-à-dire avec des inondations avec un impact sur les infrastructures et les riverains, en plusieurs stations du bassin. Ils devraient le rester jusqu'à la mi-journée de dimanche, d'après les prévisions actuelles. La Dendre est donc toujours en phase d'alerte de crue.

Un statut dans lequel se retrouvaient plusieurs cours d'eau supplémentaires dimanche matin.

Pour les affluents de la Basse Sambre et la Basse Sambre elle-même, les débits ont ainsi franchi les seuils de préalerte, avec des débordements localisés sans gravité. Ce devrait être le cas au moins jusque dimanche fin d'après-midi.

S'agissant des affluents de la Haute Meuse, la situation est similaire pour le Bocq et la Molignée à cause des précipitations de la nuit (15-20 l/m2) et les débits devraient y rester supérieurs aux seuils de préalerte jusque dimanche fin d'après-midi. Concernant la Houille, ce pourrait être le cas à partir de la mi-journée.

Du côté des affluents de la Haute Sambre et de la Haute Sambre, les débits sont stables et restent supérieurs aux seuils de préalerte. Cela devrait perdurer durant les 24 prochaines heures.

Pour l'Eau d'Heure et ses affluents, les débits sont à nouveau à la hausse en raison des précipitations de la nuit (15-18 l/m2) et devraient atteindre leur pic vers la mi-journée. Ils pourraient même s'approcher parfois localement des seuils d'alerte.

Les débits sont également à la hausse dans le bassin du Viroin et ses affluents à cause des pluies de la nuit (environ 15 l/m2) et ont franchi les seuils de préalerte, dont ils devraient rester supérieurs jusqu'à ce dimanche soir.

Enfin, la Dyle et ses affluents sont également passés en phase de préalerte de crue en raison des précipitations des dernières heures (10-15 l/m2). En l'état actuel des prévisions, les débits devraient rester supérieurs au seuil jusque ce dimanche fin d'après midi.

La prudence est dès lors recommandée aux abords de ces différents cours d'eau, insiste l'administration wallonne.