Plaques de glace, neige en grains, brouillard: l'IRM émet des alertes jaunes dans deux provinces wallonnes

Ce matin, des plaques de givre ou de glace pourront à nouveau se former sur l'est et le sud-est du pays. Par ailleurs, de faibles bruines verglaçantes ou un peu de neige en grains seront possibles jusqu'à mardi midi sur la province de Luxembourg principalement.

Quid de la nuit du réveillon ?

Ce soir et la nuit suivante, la nébulosité sera souvent abondante avec un temps généralement sec, excepté sur le sud et le sud-est du pays où de la bruine (verglaçante) ou un peu de neige restera possible. Les minima seront compris entre -2 degrés en Ardenne, 5 degrés sur le centre et 10 degrés sur l'ouest du territoire. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans les terres et fort à la mer. Les rafales seront comprises entre 55 et 65 km/h à l'intérieur des terres et autour de 70 ou 75 km/h à la mer.

Une entrée en 2025 venteuse

Mercredi, premier jour de l'An, le temps sera souvent très nuageux et relativement venteux. Vers le soir, une zone de pluie modérée atteindra le pays. Les maxima varieront entre 2 ou 3 degrés en Ardenne et 11 degrés sur l'extrême ouest. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort, et fort à très fort à la mer, avec des rafales entre 70 et 90 km/h.

Jeudi, la zone de précipitations active (avec des précipitations hivernales en Haute-Belgique) quittera assez vite le pays via le Luxembourg. Ensuite, le temps deviendra variable avec du soleil mais aussi des averses qui deviendront, surtout dans le sud, hivernales. Maxima autour de 5 degrés dans le centre du pays. La nuit de jeudi à vendredi, il fera froid avec un risque de plaques de glace par endroits.