Plus de 20 centimètres de neige: voici pourquoi ce nouveau coup de froid s'annonce plus dangereux sur les routes

"On va être dans une situation de conflit de masses d'air, avec des températures plus élevées, mais aussi beaucoup d'humidité. Et cette dépression va venir buter sur de l'air encore très froid qui est installé sur le Benelux", explique Pascal Mormal, météorologue au service climatologie de l'IRM.

Neige et pluie verglassante, un épisode plus dangereux sur les routes que celui qu'on vient de traverser. L'air était alors polaire et donc plus sec: "Ici, c'est un flux polaire maritime qui nous envoie pas mal d'averses en provenance de la mer du Nord et forcément, cette humidité génère toutes les averses qui touchent le pays pour le moment."

Si vous aimez la neige, profitez-en parce que dès lundi, retour à des températures largement positives qui devraient s'installer jusqu'à la fin janvier.