Pourquoi le sel sur les routes enneigées n'est-il parfois pas très efficace? L'explication est chimique

Pour sécuriser un maximum les routes enneigées, les services d'épandage étaient sur le pont depuis très tôt ce matin en Wallonie. Chaque hiver, plus de 500.000 tonnes de sel sont déversées sur les routes wallonnes. Pourquoi utilise-t-on du sel et y a-t-il d'autres alternatives ?

50.000 tonnes de sel sont jetées sur les routes wallonnes chaque hiver. Lorsque l'eau se transforme en glace, elle passe de l'état liquide à l'état solide. Sous forme de neige, les molécules d'eau s'attachent l'une à l'autres. Si l'on ajoute du sel, celui-ci brise le lien et s'interpose entre les molécules d'eau. L'eau retrouve alors son état liquide.

"Pour créer cette solution, il faut mélanger les choses", raconte Jean-François Focant, professeur de chimie à l'ULiège. "Et donc on va mélanger le soluté avec le solvant. Quand la voiture va passer, le pneu va mettre en présence les molécules, les particules de sel avec l'eau qui était déjà présente sur la route. Vous allez créer cette solution et là, le processus va être en marche."

Avec le sel, il est possible de garder l'eau liquide jusqu'à des températures d'environ -20 degrés. Les pays nordiques utilisent d'autres procédés, mais qui sont difficilement applicable chez nous. "Si vous avez une grosse couche de neige et que vous ne déneigez pas, vous pouvez rajouter du sable dessus pour avoir de l'adhérence. Mais en Belgique, ici, ça n'a pas lieu parce qu'il faudrait une grosse couche de neige et ici, on a toujours très peu de neige", justifie Serge Toussaint.