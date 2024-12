Premier dimanche du dernier mois de l'année: comment se porte la météo?

Il y aura d'abord de larges éclaircies dans la plupart des régions et du brouillard givrant en Lorraine dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de la journée, la nébulosité augmentera par l'ouest, avec des maxima de 3 à 10 degrés.

La journée dominicale sera marquée d'abord par de larges éclaircies dans la plupart des régions et du brouillard givrant en Lorraine belge. Ensuite, des champs nuageux de plus en plus nombreux progresseront sur le territoire depuis les régions de l'ouest. Une petite averse sera possible sur l'ouest l'après-midi.