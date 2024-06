Prévision météo: un week-end d'automne à la mi-juin

Quelques pluies ou averses seront encore possibles en début de journée samedi, puis le temps redeviendra temporairement plus sec avec quelques embellies passagères. Les nuages se reformeront ensuite assez rapidement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), et de nouvelles pluies ou averses parfois assez soutenues reviendront en cours d'après-midi et en soirée, principalement en Flandre.

La nuit prochaine, le risque de pluie et d'averses persistera en Flandre. Sur le centre du pays et en Ardenne, le risque de précipitations sera plus réduit. Le ciel restera assez nuageux. Les minima varieront entre 9°C et 13°C. Le vent redeviendra généralement modéré.

Dimanche

Le ciel restera partiellement à très nuageux et de nouvelles averses parfois assez soutenues se reformeront par endroits. L'après-midi, elles se décaleront vers le centre du pays puis l'Ardenne. Quelques coups de tonnerre pourront parfois se faire entendre. Un temps plus sec avec davantage d'éclaircies reviendra dans la région côtière et sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 14°C en Haute Ardenne et 19°C sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. Les rafales pourront atteindre 50 km/h.

Lundi

La nébulosité sera abondante avec de fréquentes pluies ou averses. L'après-midi, elles pourront être assez intenses avec un risque d'orage. Les maxima varieront entre 15 ou 16°C en Haute Ardenne et 20 ou 21°C sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré.