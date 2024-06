Prévisions météo: les Belges peuvent enfin ressortir leurs lunettes de soleil… pour combien de temps?

À la Côte, le temps sera ensoleillé toute la journée avec des maxima autour de 20 ou 21°C, sous un vent faible de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur nord-ouest et devenant modéré.

Après une matinée ensoleillée, la nébulosité deviendra variable avec des nuages parfois plus nombreux l'après-midi, mais le temps restera généralement sec avec des maxima de 18 à 21°C en Ardenne, et de 22 à 24°C dans les autres régions de l'intérieur des terres, sous un vent faible de direction variable, puis de secteur nord à nord-ouest.

Dimanche soir, le ciel se dégagera sur l'ensemble du territoire. En fin de nuit, de la brume ou des bancs de brouillard se formeront à nouveau par endroits. Les minima seront généralement compris entre 7 et 14°C, mais les températures pourraient ne pas descendre sous la barre des 14 degrés au cœur de certaines grandes villes.

Lundi commencera avec du soleil partout bien que quelques bancs de brouillard localisés pourront se former en matinée. Les maxima varieront entre 21 degrés en Hautes Fagnes et le long du littoral, et 24 ou 25 degrés dans le centre du pays.

Mardi, le soleil sera à nouveau au rendez-vous tout comme les cumulus dans l'intérieur des terres en cours de journée. Les maxima se situeront entre 23 et 28 degrés.