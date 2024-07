Quelques draches nationales localisées pour le 21 juillet

Pour la fête nationale dimanche, le temps sera variable avec des éclaircies et quelques averses, parfois encore orageuses surtout dans l'est du pays, indique l'IRM à l'aube. Les maxima seront de 21 à 26 degrés.

Le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux parfois nombreux et porteurs de quelques averses localisées. Elles pourront d'ailleurs s'accompagner d'orages, et ce principalement dans la partie est du territoire. Le littoral semble moins concerné par le risque de précipitations. Les maxima oscilleront entre 21 et 26 degrés sous un vent faible à modéré puis modéré d'ouest à nord-ouest.

En soirée et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec un risque de quelques averses, surtout dans l'est. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec sur l'ouest avec le retour d'éclaircies. Ailleurs, des champs de nuages bas seront par moments relativement abondants. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest à nord-ouest. Les minima se situeront entre 14 et 17 degrés.