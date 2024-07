Records de températures battus aux États-Unis touchés par une vague de chaleur

Selon le service météorologique américain, les températures dans la partie occidentale du pays sont largement comprises entre 32°C et 43°C. La vague de chaleur devrait s'étendre de la Californie et de l'Oregon vers le nord jusqu'à Washington et vers l'est à travers le Grand Bassin et l'Arizona jusqu'au milieu de la semaine.

Le NWS s'attend à ce que d'autres records de température soient battus jusqu'à mercredi. Le service prévient donc que la chaleur extrême persistante sur plusieurs jours et les températures nocturnes record continueront à provoquer un stress thermique pour les personnes qui ne se rafraîchissent pas et ne boivent pas suffisamment.