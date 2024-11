Routes et rues inondées, avaloirs bouchés: les intempéries provoquent une centaine d'interventions en Wallonie et à Bruxelles

Plus d'une centaine d'interventions ont été menées mardi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg et en Région bruxelloise en raison des intempéries, ont rapporté les zones de secours locales.

L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune à la pluie mardi entre 16h00 et 20h00 sur les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg. Celui-ci a annoncé des précipitations de 30 à 40 l/m² en 24 heures, voire 50 l/m² localement. "Cependant, des quantités similaires ont été observées sur le nord de la province de Hainaut et dans le Brabant wallon", selon la dernière mise à jour du service d'hydrométrie de la Région wallonne.

Routes et rues inondées, avaloirs bouchés

Dans le Hainaut occidental, les pompiers ont déjà opéré une soixantaine de sorties. "Les premières interventions ont été enregistrées vers 9h30 et se sont poursuivies non-stop", a précisé le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde (Wapi). Toutes les villes et communes de la zone ont été victimes de ces intempéries, hormis Comines et Mouscron. Les principales entités touchées sont Tournai, Antoing, Brunehaut, Rumes, Ath, Lessines, Péruwelz et Bernissart. "On ne déplore aucune victime, ni même d'accident liés à ces intempéries", a ajouté la zone Wapi. "Les principales interventions concernent des routes et des rues inondées, des avaloirs bouchés et des coulées de boue sur les voiries."