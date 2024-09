Septembre, 12e mois consécutif avec trop de pluie: "Du jamais vu depuis 1833"

"Nous avions déjà connu une période de précipitations aussi longue de 2001 à 2002 à Uccle, avec 1.182 millimètres récoltés en 12 mois", a-t-il relevé, précisant que ce record a été battu mercredi matin.

Cette longue période de précipitations mensuelles supérieures à la moyenne s'explique entre autres par le réchauffement climatique. "On a de plus en plus de temps extrêmes, avec de longues périodes de sécheresse suivies de longues périodes arrosées", a ajouté M. Dehenauw.

Pour les mois d'octobre et de novembre, il est difficile de prévoir si la tendance se poursuivra, les modèles de prévisions saisonnières mensuelles n'envoyant pas de "signaux clairs".