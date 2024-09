Shanghai frappée par son deuxième typhon en moins d'une semaine

La mégapole chinoise de Shanghai a été frappée vendredi par un deuxième typhon en moins d'une semaine, qui a conduit à l'évacuation de plus de 100.000 personnes, et certains quartiers ont été inondés.

Quelque 112.000 personnes ont été évacuées et certains services de transport, comme les ferrys ou les trains, ont été suspendus, toujours selon l'agence d'État.

Deux stations météorologiques ont enregistré plus de 300 millimètres de précipitations en l'espace de six heures, soit les plus importantes dans leurs districts respectifs depuis la mise en place des relevés, relève Xinhua.

Des vidéos publiées vendredi sur les réseaux sociaux montrent des habitants pataugeant dans l'eau jusqu'au mollet, bien qu'aucun dégât important ni aucune victime n'aient été signalés jusqu'à présent.

Sur l'une de ces vidéos, publiée par la radiotélévision publique locale Shanghai Media Group, on aperçoit des policiers en gilet pare-balles poussant une voiture immobilisée dans l'eau d'un quartier, tandis qu'un conducteur de scooter vêtu d'un poncho tente de traverser un carrefour inondé.