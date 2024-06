Un après-midi ensoleillé avant le retour de quelques averses jeudi

Mercredi après-midi, le temps restera ensoleillé avec des maxima compris entre 22 ou 23°C à la mer et 29 ou 30°C en plaine, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Dans l'intérieur des terres, quelques nuages bourgeonneront et pourront éventuellement mener à une ondée localisée en fin de journée sur le relief ardennais.

En soirée, quelques nuages cumuliformes se dissiperont et le ciel deviendra peu nuageux à serein. En fin de nuit, quelques nuages élevés arriveront depuis l'ouest du pays et quelques nuages bas pourront par ailleurs se former localement. Les températures resteront assez douces avec des valeurs comprises entre 15°C dans certaines vallées ardennaises et 17 ou 18°C ailleurs.

Jeudi, la journée débutera avec un temps ensoleillé sur la plupart des régions. Ensuite, des nuages cumuliformes se formeront rapidement. Quelques averses pourront alors se déclencher l'après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse principalement. Ailleurs, le temps restera sec. Les maxima resteront encore élevés avec des valeurs atteignant 24°C à la mer ou en Ardenne et 27 à 29°C en plaine.