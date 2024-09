Un dimanche après-midi nuageux mais sec

Le temps sera partiellement nuageux et sec dimanche après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 13°C dans les Hautes Fagnes et 19°C en Flandre.

Dimanche soir, la nébulosité augmentera depuis l'ouest. Une faible perturbation traversera le pays d'ouest en est avec localement quelques averses. Les minima varieront entre 10 et 15°C. Le vent sera faible et variable.

En début de semaine, le ciel sera parfois très nuageux avec, par endroits, quelques ondées. De larges éclaircies et un temps sec reviendront par le nord-ouest du pays dans le courant de l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 15 et 20°C. Le vent sera d'abord faible et variable, devenant ensuite modéré.