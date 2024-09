Un dimanche d'abord bien ensoleillé puis nuageux, mais sec

Après dissipation de la grisaille matinale locale, le temps sera d'abord généralement ensoleillé. Rapidement, des voiles d'altitude envahiront toutes les régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de l'après-midi, des nuages moyens suivront progressivement par l'ouest. Dans l'est, quelques nuages cumuliformes pourront aussi se former. Le temps restera sec.

Les maxima seront compris entre 10°C en Hautes-Fagnes et 16°C en Campine, sous un vent de sud-est faible à modéré. Ce soir, la nébulosité continuera d'augmenter et le ciel deviendra très nuageux partout. En seconde partie de nuit, de faibles pluies ou bruines arriveront progressivement depuis l'ouest. Les minima se situeront entre 6 et 10°C, sous un vent souvent modéré de secteur sud-est.

Lundi, une zone de pluie traversera le pays du sud-ouest vers le nord-est. L'après-midi, le temps deviendra variable avec quelques averses. Les maxima se situeront entre 11°C en Hautes Fagnes et 16°C dans le centre. Le vent modéré à assez fort, et à la mer fort, virera du sud au sud-ouest avec des rafales jusqu'à 60 km/h.