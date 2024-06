Un jeudi marqué par des averses, en particulier sur la moitié est de la Belgique

La nébulosité sera variable à abondante et les premières averses toucheront déjà la moitié sud du pays en matinée ce jeudi, selon les dernières prévisions de l'IRM. L'après-midi, le risque d'averses se cantonnera essentiellement à la moitié est avec un risque d'orage qui augmentera au fil des heures depuis la Gaume. L'ouest du pays pourrait donc conserver un temps assez sec avec de plus larges éclaircies sur la région littorale. Les maxima s'échelonneront entre 18 et 23 degrés.

Ce jeudi soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux avec un risque d'averses orageuses qui persistera surtout sur la moitié est du pays. Sur la moitié ouest, il s'agira plutôt de quelques averses. Les minima seront compris entre 13 et 16 degrés.

Vendredi, la zone perturbée de la nuit devrait s'évacuer vers les Pays-Bas. Les quelques pluies du matin devrait laisser la place à un temps plus sec l'après-midi avec le retour de plus larges éclaircies sur la moitié ouest. La situation reste toutefois très incertaine et à confirmer. Les maxima varieront entre 16 ou 17 degrés en Ardenne et 21 à 22 degrés en plaine.