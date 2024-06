Un lundi après-midi nuageux mais généralement sec

Les éclaircies devraient se montrer un peu plus nombreuses au sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que sur le nord-ouest lundi après-midi, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le ciel restera assez nuageux mais le temps sera généralement sec. Les maxima varieront entre 14° ou 15° degrés en haute Ardenne et jusqu'à 19° non loin de la frontière française. Le vent sera faible de secteur nord, devenant modéré principalement dans le sud du pays, s'orientant ensuite partout au nord-ouest.