Un temps humide et encore très variable ce lundi après-midi

Le temps restera nuageux et pluvieux avec quelques timides éclaircies, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu localement. Les maxima s'échelonneront entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés en Flandre. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest et au littoral généralement assez fort de nord-ouest. Des rafales jusqu'à 55 km/h sont attendues.

Ce lundi soir, sous une nébulosité souvent abondante, des averses pourront encore se produire. Cette nuit, le temps deviendra progressivement sec sur la plupart des régions avec des éclaircies depuis l'ouest. Le risque de quelques ondées résiduelles restera toutefois présent sur l'est du territoire. Les minima seront compris entre 9 degrés en haute Ardenne à 13 degrés en plaine.

Mardi, la journée débutera par un temps sec avec des éclaircies mais en Ardenne, les nuages bas seront plus abondants avec un risque d'ondées. Déjà en matinée, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest, suivie de faibles pluies en fin d'après-midi ou en soirée. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent de secteur ouest à sud-ouest sera d'abord modéré, mais deviendra parfois assez fort et même fort à la mer, avec des rafales jusqu'à 60 km/h.