Un temps très variable dimanche après-midi

Dimanche après-midi, le temps sera très variable avec des éclaircies et des périodes plus nuageuses accompagnées d'averses ou de giboulées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les régions du sud-ouest du pays proches de la frontière française devraient bénéficier d'éclaircies plus larges avec des averses plutôt en fin de journée. Les maxima se situeront entre 4°C et 8°C en Ardenne, et entre 8°C et 10°C ailleurs. Le vent sera assez fort à fort de secteur nord-ouest au littoral, et généralement assez fort de secteur ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

En début de soirée, quelques averses ou giboulées toucheront encore certaines parties du pays, et essentiellement le relief de l'Ardenne ainsi que les régions proches de la frontière française. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies.