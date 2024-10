Une douceur remarquable ce mercredi, avant une légère baisse des températures

L'après-midi sera très doux mercredi avec des éclaircies mais également des champs nuageux, principalement de haute et de moyenne altitudes. Une averse n'est pas exclue dans l'est. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en haute Ardenne et par endroits 23 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement modéré, avec des pointes de 50 km/h.

Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec le risque de quelques averses isolées. Les maxima oscilleront entre 17 et 21 degrés, sous un vent modéré devenant faible l'après-midi.

Vendredi, quelques éclaircies seront temporairement possibles en Ardenne et sur la Lorraine belge le matin, mais les champs nuageux seront globalement dominants avec des périodes de pluie ou d'averses, devenant plus marquées à partir du sud-est l'après-midi et en soirée. Les maxima seront compris entre 16 et 19 degrés, sous un vent faible à parfois modéré.