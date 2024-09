Une semaine automnale s'annonce: préparez vos parapluies !

Après une journée chaude avec des températures avoisinant les 29°C, bien au-dessus des normales saisonnières, la Belgique s'apprête à entrer dans une semaine marquée par un temps instable et des températures plus fraîches. Un changement qui rappelle que l'été touche peut-être à sa fin.

Les températures sont désormais conformes aux normes de la saison, et la journée a vu une alternance entre nuages et éclaircies.

Hier, un courant subtropical a apporté une chaleur exceptionnelle avec des températures atteignant jusqu'à 29°C, bien au-delà des normales de saison. Toutefois, dès ce matin, un refroidissement est perceptible avec l'arrivée de courants maritimes plus frais.

Les averses et un vent renforcé viendront accentuer cette sensation de froid. Il est donc conseillé de se préparer à des journées automnales et de ne pas oublier son parapluie tout au long de la semaine.

Une amélioration prévue pour le week-end

Malgré cette ambiance automnale, l'été n'est peut-être pas tout à fait fini. Dès vendredi, l'anticyclone des Açores fera remonter doucement les températures.

Le week-end prochain s'annonce plus agréable, avec des températures qui devraient grimper à 17-18°C et un temps plus ensoleillé.

Bien que les températures ne devraient pas dépasser les 20°C, la fin de semaine sera marquée par un retour du soleil, offrant une parenthèse agréable après une semaine agitée.