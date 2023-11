Une zone de pluie s'étendra sur la Belgique mercredi après-midi

Une zone de pluie arrivera depuis l'ouest mercredi après-midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Elle n'atteindra cependant l'est du pays qu'en fin d'après-midi ou en soirée. Les maxima se situeront entre 6°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 à 11°C en plaine, sous un vent modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie active traînera sur la Belgique et il faudra s'attendre à des précipitations en beaucoup d'endroits. Les cumuls pourront s'approcher de 15 l/m2. Dans l'ouest du pays, le temps deviendra toutefois plus sec en fin de nuit. Les minima varieront de 6 à 9°C. Le vent restera généralement modéré à assez fort. Les rafales pourront toujours atteindre des valeurs de 50 à 60 km/h.

Jeudi, le temps sera variable. Dans l'ouest du pays, la matinée débutera par un temps généralement sec, mais des averses arriveront par la suite, assez rapidement à la mer et dans le Westhoek. Dans l'est, par contre, les quelques averses matinales céderont la place à un temps généralement sec, avant que de nouvelles averses n'arrivent en seconde partie d'après-midi. Ces averses pourront être assez intenses et, à la mer, éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre. Les maxima seront compris entre 6 et 11°C, sous un vent le plus souvent modéré à localement assez fort. Les rafales seront proches de 50 à 55 km/h.