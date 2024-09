USA: Au moins 50 morts après le passage de l'ouragan Hélène

Au moins 50 personnes ont péri et près de trois millions de foyers américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Hélène, qui a provoqué des inondations massives dans le sud-est des États-Unis.

De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, des vents forts et des pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines, des chutes d'arbres et ont soufflé des habitations. Outre ces deux Etats, les décès sont à déplorer en Caroline du Sud, en Géorgie et en Virginie.

Sur la côte de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits six mètres, selon le gouverneur de l'Etat.