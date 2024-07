Vietnam: cinq morts dans l'effondrement d'une mine de charbon

Les secouristes ont retrouvé mardi matin les corps sans vie de cinq mineurs âgés entre 23 et 47 ans, précise le journal en ligne.

De fortes intempéries sont tombées sur le nord du Vietnam ces derniers jours, provoquant des crues subites et des glissements de terrain.

Le pays d'Asie du Sud-Est connaît souvent des conditions météorologiques difficiles pendant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents.