24 morts dans les violences post-électorales

M. Maduro a de son côté annoncé la mort de deux membres de la garde nationale et l'arrestation de plus de 2.000 personnes, promettant de poursuivre la répression contre ce qu'il qualifie de tentative de "coup d'Etat impérialiste".

Les troubles qui ont suivi la proclamation de la victoire du président sortant ont fait 24 morts depuis le 28 juillet, selon un bilan actualisé et rendu public mardi par des organisations de défense des droits humains, dont la division Amériques de Human Rights Watch (HRW).

Il a en outre lundi appelé au boycott de l'application WhatsApp, affirmant que des militaires et des responsables locaux qui défendent sa réélection controversée avaient reçu des "menaces" via cette messagerie.

"Ils veulent nous intimider pour que nous ne communiquions pas, car si nous étions isolés, nous serions beaucoup plus faibles. Et cela n'arrivera pas (...) la peur ne nous paralysera pas et nous ne quitterons pas les rues", a déclaré Mme Machado mardi dans un enregistrement publié sur les réseaux sociaux.

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et l'Argentine, ont reconnu l'opposant Edmundo Gonzalez Urrutia comme le vainqueur du scrutin, tandis que d'autres, comme l'Union européenne, se sont abstenus de le faire tout en réclamant la publication intégrale des procès-verbaux de vote que le Conseil national électoral n'a pas encore publiquement diffusé.