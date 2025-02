Accord "secret" entre Bouchez et De Wever: le Premier ministre ne révèlera pas le document réclamé par l'opposition

Plusieurs partis de l'opposition ont immédiatement réclamé de voir ce document. Le vice-Premier ministre N-VA et ministre des Finances Jan Jambon a quant à lui affirmé dimanche n'avoir pas connaissance de "documents annexes" ou similaires.

Pour Bart De Wever, "en dehors de l'accord de gouvernement et du tableau budgétaire, il n'y a à mes yeux pas de documents ayant un statut qui leur permettrait d'être réclamés par le parlement", a-t-il répondu. Il explique que "pour chaque proposition qui a été intégrée à l'accord de gouvernement, il existe sans aucun doute un gros volume contenant toutes sortes de versions et d'ajouts qui ont été échangés au cours des huit derniers mois." La question a en outre déjà été largement discutée au cours des débats parlementaires et le ministre concerné y a clairement répondu, selon le Premier ministre.

Stefaan Van Hecke souligne la "formulation prudente" de ce dernier. "Il ne dit pas qu'il n'y a pas de documents, mais plutôt qu'il n'y a pas de documents que le Parlement puisse exiger".