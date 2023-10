Alexander De Croo défend son bilan devant la Chambre: "Nous avons rebondi"

La rentrée politique a débuté par une minute de silence. Un hommage aux victimes du conflit en Israël et en Palestine. Dès sa première prise de parole, le Premier ministre Alexander De Croo a réaffirmé la position des partis de sa majorité. "Je veux exprimer tout mon soutien à la population d'Israël", a-t-il déclaré.

Alexander De Croo dresse ensuite son bilan personnel et celui de sa Vivaldi. Il mentionne la création de 300.000 emplois. Une prospérité, le tout après avoir traversé des crises successives. "Il aurait été inacceptable que nos entreprises soient obligées de licencier en masse leur personnel, a déclaré le Premier ministre. Ou qu'il y ait une avalanche de faillites. Et comment aurions-nous pu défendre que des hommes et des femmes soient laissés dans le froid, incapables de se chauffer?".