Après les incidents de la nuit du Nouvel an à Bruxelles, Théo Francken plaide pour la force: "La rue appartient au gouvernement, pas à ces voyous"

À Bruxelles, les célébrations du Nouvel An ont dégénéré avec pas moins de 1.758 interventions et 159 arrestations. Theo Francken, membre de la N-VA, a réagi vivement sur X en dénonçant une gestion insuffisante de la situation. Selon lui, les forces de l’ordre devraient disposer d’outils plus adaptés face à des comportements violents. “Le canon à feu d’artifice est une arme lourde. Il peut blesser gravement des personnes. Les règles d’engagement doivent être ajustées. Le FN 303 devrait pouvoir être utilisé la prochaine fois. Une contre-force armée crédible doit être déployée, sinon la situation ne fera qu’empirer. La rue appartient au gouvernement, pas à ces voyous.”

Le FN 303 : une solution controversée

Le FN 303 est une arme non létale destinée à neutraliser une cible sans causer de blessures graves. Il fonctionne avec des projectiles en métal et peinture propulsés par air comprimé. Cependant, son usage n’est pas sans danger : une étudiante américaine est décédée en 2004 après avoir été touchée à l’œil par cette arme.