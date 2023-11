Auderghem: Sophie de Vos tirera la Liste de la Bourgmestre qui sera poussée par D. Gosuin

Selon l'actuelle bourgmestre DéFI, la liste en elle-même est en cours de préparation. Conformément aux statuts du parti, on en est au stade du deuxième appel à candidatures. Une rencontre avec les candidats est prévue très prochainement. Un troisième appel est possible statutairement. S'il se confirme, il serait lancé en janvier prochain, mais selon Sophie de Vos, il n'est pas certain qu'il soit nécessaire.

Interrogé quant à lui sur l'opportunité d'encore jouer un rôle au niveau local, l'ex-bourgmestre et ex-ministre régional Didier Gosuin a indiqué être candidat pour pousser la liste et continuer à veiller à "garantir le maintien des bons éléments de gestion de la commune".