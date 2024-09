Avortement: le CD&V ne soutiendra "jamais" un allongement du délai dans lequel une femme peut avorter

Le CD&V ne soutiendra "jamais" un allongement du délai dans lequel une femme peut avorter à 18 semaines, a affirmé jeudi la députée Nawal Farih interrogée par la VRT.

"Le débat ne doit pas porter sur le délai. Il doit porter sur la façon d'éviter au maximum les grossesses non désirées dans notre pays et les mesures préventives qu'il faut prendre pour y arriver. Il s'agit de politiques préventives, de contraception gratuite et de l'accessibilité des centres d'avortement. Tel devrait être le débat", a expliqué Mme Farih. Le CD&V réclame une discussion approfondie à la Chambre, fondée sur de nouvelles auditions. Il refuse que ce sujet fasse l'objet d'un marchandage politique et qu'il soit lié aux négociations de formation d'un gouvernement en cours.