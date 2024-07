Bert Schelfhout est le cinquième candidat à la présidence de l'Open Vld

Comme programme, il propose un "Nouveau contrat libéral", qu'il a élaboré après un exercice de réflexion avec 180 membres. Il comporte six points de rupture, dont le premier est la réduction des charges et l'abaissement du déficit public de 54 % à 44 %. Mais l'émancipation, la vie privée et le droit à l'autodétermination sont également à l'ordre du jour. Les candidatures à l'élection présidentielle doivent être déposées au plus tard lundi matin. M. Schelfhout est le cinquième candidat, aux côtés d'Eva De Bleeker, Tineke Van Hooland, Maurits Vande Reyde et Vincent Verbeecke.