Blocage au gouvernement fédéral: quelles sont les dernières solutions possibles?

Bart De Wever a été reçu par le Roi ce matin. Il reste formateur, mais quelles possibilités peut-il encore explorer? Nous faisons le point avec Dave Sinardet, politologue aux facultés Saint-Louis et à la VUB.

RTL info : Bart De Wever a été reconduit dans sa mission de formateur, il a encore deux semaines. Que peut-il faire ? Essayer de déverrouiller les partis de l'Arizona, de ramener Vooruit à la table ? Dave Sinardet : Oui c'est clairement le but, donc on reste toujours sur cette piste de l'Arizona qu'on croyait pourtant presque morte, mais clairement d'autres alternatives restent encore plus difficiles, notamment parce que le CD&V, mais aussi Les Engagés, ne veulent pas savoir d'un remplacement de Vooruit par l'Open VLD, officiellement parce que la majorité serait trop courte, ce qui est effectivement le cas, mais probablement aussi parce que sinon ces parties-là se retrouveraient beaucoup plus dans la défensive, comme les partis les plus à gauche dans une coalition encore plus à droite. À lire aussi La dernière chance de l'Arizona? Bart De Wever reste formateur, il a pour mission de "sortir de l'impasse"

On sait qu'une majorité éventuelle avec l'Open VLD, ce serait 76 sièges sur 150. On a entendu plusieurs présidents de partis hier, notamment le président du MR, dire : "Avec Vooruit, c'est fini, ça ne marchera plus, ça ne fonctionnera plus", où est-ce qu'on en est ? On explore quand même la piste ? Oui, on semble quand même beaucoup plus être à nouveau sur la piste Arizona avec Vooruit que sur l'alternative avec l'Open VLD, notamment à cause de la résistance de Sammy Mahdi et aussi de Maxime Prévot. À lire aussi Formation fédérale: l'Open VLD pour remplacer Vooruit à la table des négociations? Tout le monde n'est pas d'accord Maxime Prévot déclare ce matin à la RTBF : "J'ai la sensation de m'être fait avoir par Conner Rousseau, président de Vooruit, qui a négocié au gouvernement flamand, qui a négocié dans les communes avec la N-VA et qui va maintenant dire : "Je ne reste pas au fédéral maintenant que j'ai obtenu presque ce que je voulais", c'est une analyse que vous partagez ou pas ?