Formation d'un gouvernement fédéral: Vooruit "veut monter au gouvernement", mais se sent "poussé" vers la sortie

Le président de Vooruit Conner Rousseau refuse lundi d'endosser le costume du fautif dans l'échec des négociations pour la formation d'une coalition "Arizona", au fédéral. "Nous voulons toujours prendre nos responsabilités", a-t-il répondu à ses détracteurs dans plusieurs entretiens. "On se sent poussé hors de la formation", ajoute-t-il, dans l'émission Terzake (VRT) ainsi qu'auprès de VTM et du Laatste Nieuws.

Le président des socialistes flamands a tenté une offensive médiatique pour défendre sa position, alors que les autres partis de la potentielle coalition Arizona l'ont rapidement accusé d'agir de manière irresponsable en quittant les négociations. "Vooruit veut toujours prendre ses responsabilités", souligne-t-il sur le plateau de la VRT. "Et ce, également, dans les moments difficiles. Mais seulement si le contenu est bon et que la charge est répartie équitablement". Il faut des "choix justes", défend-il auprès de HLN et de VTM.