Buurtsuper.be introduit un recours à la Cour constitutionnelle contre le plan tabac

Buurt­super.be a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle contre l'une des mesures du plan tabac du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), annonce mercredi l'organisation des supermarchés indépendants au sein de la fédération patronale flamande Unizo. Selon cette dernière, la mesure prévoyant que les magasins de plus de 400 m² ne puissent plus vendre de tabac viole le principe d'égalité.

Actuellement, environ 20.000 points de vente sont autorisés à écouler du tabac en Belgique. Mais, à partir du 1er janvier 2025, la législation évoluera et les commerces d'alimentation d'une surface supérieure à 400 m² ne pourront plus vendre ce genre de produit. L'objectif principal du gouvernement fédéral est de réduire le nombre de points de vente et cette mesure affectera 2.532 d'entre eux, soit un dixième du total.

"Nous estimons qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire, car il est impossible de prouver que les commerces plus petits peuvent vendre du tabac de 'manière plus saine' que les points de vente visés", explique Buurt­super.be. L'organisation a donc introduit un recours en nullité auprès de la Cour constitutionnelle.