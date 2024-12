"Certaines choses dites sur lui sont incorrectes": Elke Van den Brandt prend la défense de Fouad Ahidar

"Je pense qu'on a eu des débats et qu'il y a des choses qui sont dites sur lui qui sont incorrectes. On a dit qu'il veut introduire le Charia et je trouve que c'était exagéré", répond-elle. "Oui, j'ai des points de discussion avec lui. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il présente, mais il faut aussi faire en sorte qu'on l'écoute et qu'on décrit correctement les gens".

"On nous a collé des étiquettes"

Depuis le début de la campagne, le programme de la Team Fouad Ahidar - axé sur les aspects religieux, entre autres - a été la cible de critiques, tant de la part des citoyens que de certains partis politiques.

"On nous a collé des étiquettes tout le long de la campagne en nous traitant de tous les noms. Ça nous a fatigués, il a fallu expliquer dix fois les choses. (...) On a fait ce qu'on a pu et tout ce que je sais, c'est qu'on a gagné les élections", avait ainsi expliqué la tête de liste à notre micro en octobre dernier.

Face à ces accusations, Fouad Ahidar continue de défendre son programme : "La différence, c'est qu'on est proche des gens, on connaît les problèmes des gens. Et puis il y a la diversité, le fait que les gens ne trouvent pas leur place dans l'administration. On a beau crier qu'on est le pays le plus cosmopolite après Dubaï, notamment à Bruxelles. Pourtant, dans l'administration, on a l'impression qu'on n'a pas de personnes d'origines étrangères qui travaillent".