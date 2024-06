CHAMBRE - Le PTB premier en Wallonie, selon un sondage sortie des urnes

Le PTB deviendrait le premier parti de Wallonie à la Chambre, selon un sondage de sortie des urnes effectué par l'ULB et diffusé par RTL Info.

Crédité de 24% des votes, selon ce sondage, les communistes devanceraient le PS (21,5%), le MR (20,7%), Les Engagés (13%) et Ecolo (9%). DéFI n'atteindrait pas le seuil électoral (4,2%).

Dans la circonscription de Bruxelles, le MR, le PTB et le PS seraient dans un mouchoir de poche, selon l'ULB, cité par BX1. Les libéraux seraient crédités de 19% des voix, devant les communistes (18%) et les socialistes (17,4%). Ecolo suivrait avec 14%, puis Les Engagés (10,5%) et DéFI (10%)