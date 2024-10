Communales 2024: les partis politiques peuvent-ils utiliser nos données personnelles à des fins de publicité électorale? 

Les élections communales approchent et les partis doublent d'originalité afin d'attirer un maximum d'électorat. Certains citoyens se questionnent concernant l'utilisation des données personnelles à des fins de publicité électorale. Est-ce bien légal ?

"Dans une démocratie, on considère que les électeurs doivent pouvoir être informés par rapport aux partis politiques. Ça veut dire qu'en Belgique, la loi électorale permet de s'adresser à des citoyens sur base de certaines données qui figurent dans les listes électorales", explique Aurélie Waeterinckx, porte-parole de l’Autorité de protection des données.

"Ces données sont le nom, le prénom, la date de naissance et parfois le sexe ou la nationalité. Vu que l'âge est compris dans les listes électorales, les partis politiques peuvent utiliser ces données et peuvent comprendre qu'une personne va, par exemple, voter pour la première fois", ajoute-t-elle.

Pouvez-vous recevoir de la publicité électorale sur un réseau social ?

"Si vous faites un groupe de partage de quartier entre vous et que ces données sont reprises par un candidat à des fins électorales, il va détourner la finalité de ces données et - a priori - ce n'est pas permis", affirme Aurélie Waeterinckx.

Des candidats ont déjà été sanctionnés dans le passé : "On a déjà sanctionné des candidats qui avaient réutilisé des informations qu'ils avaient obtenues dans un autre cadre, pour faire de la publicité électorale. Par exemple, un échevin qui avait obtenu des données via sa profession et qui avait ensuite envoyé des messages électoraux à ses clients".

"Actuellement, nous avons huit litiges auprès de notre chambre contentieuse à ce sujet", a-t-elle conclu.