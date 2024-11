Conner Rousseau accepte d'entrer en négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral: "Il y a enfin des ouvertures"

"Dans les moments difficiles, seuls les socialistes peuvent veiller à ce que les efforts soient équitablement répartis. Dans la nouvelle note du formateur, il y a enfin des ouvertures, y compris pour une plus grande contribution des plus grands patrimoines. C'est pourquoi nous acceptons de rejoindre la table des discussions. Et nous prenons nos responsabilités. Pour tous les citoyens ordinaires qui comptent sur nous", a déclaré le président du parti, Conner Rousseau, dans un communiqué.

C'est une annonce importante, car elle marque le début des négociations finales pour la formation d'un gouvernement fédéral, à savoir la coalition Arizona qui rassemble cinq partis: le MR et Les Engagés, côté francophone, et le CD&V, la N-VA et Vooruit, côté flamand.

Cette nouvelle contient vraisemblablement plus de garanties que les citoyens les plus aisés vont participer davantage à l'effort budgétaire.

L'agenda n'est pas encore fixé pour l'instant. Ils sont en train de prendre contact pour établir les prochaines réunions qui auront lieu. Le temps pressait. Déjà parce que le roi avait prolongé la mission de Bart de Wever de deux semaines, mais aussi parce qu'il est question de budget. Il faut absolument que cette question budgétaire soit bouclée avant la fin de l'année pour éviter le report de toutes ces questions à l'année prochaine.

Avec l'annonce de Vooruit, la perspective d'un gouvernement fédéral pour Noël est donc à nouveau d'actualité.

Cette décision de reprendre les négociations reçoit le soutien de tous au sein du parti de Conner Rousseau, a-t-il assuré. "Nous sommes tous sur la même ligne. Je sens un immense soutien. C'est simplement plus sage de prendre la bonne décision à tête reposée au lieu de le faire aux petites heures", a-t-il expliqué. Bon nombre de préoccupations ont été exprimées, "'mais, à la fin, le président doit prendre les décisions et cette décision est soutenue par tout le monde au Bureau et tout le monde au sein du parti".

Retour sur les dernières heures des négociations

Les discussions ont été très intenses ces dernières heures. Les cinq partis de l'Arizona se sont revus jeudi pour la première fois depuis dix jours, avec quelques compromis, un peu de tension aussi...

Bart de Wever a été poursuivi par les journalistes, mais n'en dit pas beaucoup sur les négociations. Le formateur veut donner une chance à sa coalition Arizona. "Je n'ai pas l'habitude de donner des commentaires sur les négociations qui sont encore en train de se dérouler. Ça m'aiderait beaucoup si tout le monde autour de la table restait discret sur les travaux", a-t-il dit à la presse.

La journée d'hier a été intense pour les partis engagés dans les discussions. A la chambre des représentants, une réunion se prépare. Et dans les couloirs, ça s'agite.

À lire aussi Bart De Wever veut toujours former un gouvernement avec Vooruit

La N-VA de Bart de Wever, les sociodémocrates flamands du CD&V, le MR, Les Engagés, se sont réunis avec Vooruit. Les socialistes flamands annoncent leur potentiel retour à la table des négociations... Ce n'est donc pas fini avec Conner Rousseau et Vooruit. "On a essayé de travailler. Tout le monde était autour de la table. On a fait des propositions. J'ai écrit une nouvelle note. C'est à chacun de décider si on peut progresser oui ou non", assure le formateur.

La nouvelle note contient plus de justice fiscale et sociale, ce qui plaît aux socialistes flamands. Mais à l'issue de la réunion, personne ne crie victoire. "La réunion a été, de mon point de vue, très constructive. On attend le feed-back de Vooruit pour savoir si, oui ou non, Ça a été suffisant à ses yeux pour pouvoir continuer de travailler dans un schéma Arizona", explique Maxime Prévot à la sortie de réunion.