De Sutter et bpost discrets sur la rémunération du nouveau CEO

Bpost, détenue à 51% par l'Etat belge, a annoncé la semaine dernière la nomination à sa tête de l'actuel CEO d'Elia, le gestionnaire du réseau d'électricité.

La question de la rémunération d'un patron d'entreprise publique demeure sensible. Selon Le Soir, Chris Peeters gagnera au moins 200.000 euros de plus que son prédécesseur. Son salaire fixe annuel serait de 585.000 euros et pourrait grimper jusqu'à 1,2 million grâce aux bonus.