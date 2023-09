De Sutter salue le virage vers davantage de transparence

"Chez Bpost, le virage vers l'ouverture est en cours. Ce ne fut pas comme cela par le passé. Mais avec l'arrivée d'un nouveau CEO, il y a un momentum où la transparence et la déontologie reprennent le dessus", a commenté la ministre.

"Les temps changent et c'est particulièrement bienvenu dans le cas présent. (...) Pour une entreprise publique autonome comme Bpost, la confiance de ses clients et partenaires est son bien et son terreau le plus précieux".