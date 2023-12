Douze sur douze pour le FC Barcelone, Lyon concède le partage en fin de match à Brann

Plus tôt dans la soirée, dans l'autre rencontre du groupe A, l'Eintracht Francfort et Benfica ont partagé les points après leur match nul 1-1.

Les Catalanes ont pu compter sur des buts de Keira Walsh (16e) et Caroline Graham Hansen (34e) en première mi-temps. En seconde période, Paralluelo (55e et 60e), Claudia Pina (73e), Marta Torrejon (75e) et Martina Fernandez (85e) sont venues ajouter leurs réalisations pour confirmer la large victoire barcelonaise.

Au classement le FC Barcelone est en tête avec douze points sur douze, devant Benfica, 7 points, Francfort, 4 unités et Rosengard, qui ferme la marche avec 0 point.

Dans le groupe B, Lyon a été accroché 2-2 en Norvège, sur la pelouse de Brann.

Les Lyonnaises pensaient avoir fait le plus dur en menant 0-2 après 13 minutes et des réalisations de Majri (6e) et Hegerberg (13e). C'était sans compter sur la réaction des Norvégiennes qui ont réduit l'écart via Justine Kielland (34e) en fin de première mi-temps.